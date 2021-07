freizeitWOCHE: Die besten Tipps für "7 Tage Freizeit"

/SLASH∙EINHALB Bevor das Filmfestival im Herbst wieder in voller Gänze das Fürchten lehrt, gibt’s Halbzeitgruseln mit Männerherzen verspeisenden Meerjungfrauen (Trailer "The Lure" oben), schrägen Vintage-Pornos und sonstigen blutigen Abartigkeiten. Nichts wie hin ...

Filmcasino, Wien 5, 28.-30. April, www.slashfilmfestival.com

THE 3-D Aktfotografie wirkt auf des Betrachters Auge so gut wie immer anziehend. Fotograf Horst Stasny und Designer Sigi Mayer wollen ihre Ausstellung noch anregender gestalten und setzen ihre Modelle überdimensional groß in 3-D-Szene.

META Stadt, Wien 22, bis 30. April, 10-17 Uhr, www.stasny.at

DINNER & ROULETTE Herr Ober, die Kugel bitte: Der Besucher übernimmt den Croupierpart und damit einen exklusiven Wurf ums Glück. Bleiben Sie locker im Handgelenk, denn bei Zéro erhalten Sie den schicken Menü-Abend gratis. Und die Kugel rollt und rollt und rollt ...

Casinos Austria/österreichweit, diverse Termine,

Info 01/534 40 50, www.casinos.at

p a n o R A M A

GARTEN∙FREUDEN Von Pflanzenraritäten bis zum Kunsthandwerk – wer noch Schönes für sein grünes Paradies sucht, auf dieser Gartenmesse wird jeder fündig.

Burg Perchtoldsdorf/NÖ, 29. April bis 1. Mai, www.gartenfreuden.at

CRAFT∙BIER∙FEST Bier schmeckt heutzutage als Durstlöscher und auch immer öfter aus Imagegründen. Dafür sorgen authentische Spezialitäten mit oft wunderschön-gestalteten Etiketten. Na dann, Prost!

MGC Messe/ Wien, 28.-30. April, www.craftbierfest.at

k i n d e r W E L T

PÜNKTCHEN & ANTON Komponist Iván Eröd hat den Kinderklassiker zu einer bewegenden Oper verarbeitet.

Studio Walfischgasse, Wien 1, bis 25. Sept.,

Karten 01/513 1 513, www.wiener-staatsoper.at

SCHREIB∙WORKSHOP Wie konstruiert man denn ein spannendes Ende? Die junge Autorin Theodora Bauer weiß, worauf es ankommt. Für 14-19-Jährige.

Literaturhaus Mattersburg/Bgld., 29. April, 15.30-21 Uhr,

Anm. 0699/119 70 667, www.literaturhausmattersburg.at

IM∙RIFF Die Meeresbewohner warten voller Spannung auf die Castingshow und merken nicht, dass ihr Riff in Gefahr ist. Ab 6.

MuTh, Wien 2, 29. April, 16-18 Uhr, Karten 01/347 80 80, www.muth.at

NETBOY Cybermobbing: Marie lernt im Chat den coolen Netboy kennen. Die Faszination entwickelt sich jedoch schnell zu einem Albtraum. Ab 11.

Theater im Zentrum, Wien 1, bis 27. Juni, Karten 01/521 10, www.tdj.at

BEAUTIFUL∙THING Liebe ist schön: Das Stück von Jonathan Harvey beleuchtet die Probleme zweier sich verliebender Burschen im Vorstadtmilieu. Ab 13.

Renaissancetheater, Wien 7, bis 28. April, Karten 01/521 10-230, www.tdj.at

RUMPEL∙STILZCHEN „Ach wie gut, dass niemand weiß ...“: Auch dem kecksten Kerl verschlägt es irgendwann die Rede. Der Grimm-Klassiker ab 6 Jahren.

Rabenhof, Wien 3, bis 5. Juni, Karten unter www.rabenhoftheater.com

SCHWARZ∙ WEISS∙LILA Lila hat ihren afrikanischen Vater nie kennengelernt. Die Probleme im Alltag nehmen ihren Lauf. Ein Stück über Alltagsrassismus für Kinder ab 10 Jahren.

Dschungel, Wien 7, bis 26. April,

Karten 01/522 07 20-20, www.dschungelwien.at