freizeitTIPPS: WELTFRAUENTAG - Selbstverteidigung, zwei Fäuste für ein Halleluja

BERGAUF∙RODELN Was macht am wenigstens Spaß beim Rodeln? Richtig, das Bergaufhatschen. Abhilfe schaffen speziell umgebaute Schlitten. Per Schlepplift durch den vorbeiziehenden Zirbenwald können Sie Kraft für die nächste Abfahrt tanken. Nachtrodeln möglich!

Tonnerhütte, Zirbitzkogel/Stmk., bis 15. März, Hotline 0 35 86/300 77, www.tonnerhuette.at

www.facebook.com/tonnerhuette

EISLAUF∙PARTNER Partnertarif – die Eintrittskarte zum halben Preis: Sie müssen nicht unbedingt als Liebespaar kommen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Augenkontakt aufnehmen, denn den Schatz an Ihrer Seite können Sie durchaus auch vor der Kassa kennenlernen, oder? Plus: Kronehit "Club on Ice" mit DJ-Beschallung für den perfekten Schwung.

Wiener Eislaufverein, Wien 3, jeden Fr, 17-22 Uhr, www.wev.or.at

www.facebook.com/WienerEislaufverein

Instagram @wiener-eislaufverein