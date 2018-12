freizeitTIPPS: MÜHLEN∙Advent - mit den Pferden der besinnlichen Zeit entgegen

landLEBEN

EISIGER∙ ADVENT Wer behauptet, dass Eisschlecken nur im Sommer cool ist, hat die mit viel Liebe und frischer Milch hauseigener Kühe erzeugten Wintersorten Lebkuchen, Vanillekipferl oder Zimt noch nie probiert. Weiters: Adventmarkt, Frühstücksmöglichkeit, Ponyreiten, Kutschenfahrten u. v. m.

Eis-Greissler Manufaktur, Krumbach/NÖ,

15./16./22./23. Dezember, www.eis-greissler.at

www.facebook.com/EisGreissler

Instagram @eisgreissler

CHRISTKIND∙ALS∙POSTLER Während der Adventschau biegen sich Tische vor lauter Wunschbriefen der Besucher im Christkindlpostamt. Damit die Herzensangelegenheiten auch in Erfüllung gehen, hebt das Christkind mit der Post per Heißluftballon höchstpersönlich in den Wunschhimmel ab. Buchen Sie auch eine Schlossführung!

Schloss Burgau/Stmk., 15. Dezember, 15 Uhr,

Info 0676/757 77 57, www.kuh-im-schloss.at

www.facebook.com/adventmarktSteiermark

ERLEBNIS∙TOUR Die Leiser Berge bieten Wälder und weitläufige Wiesen für ausgedehnte Erkundungstouren. Baumrinde, Fußabdrücke, Vogelstimmen – wer hat hier Spuren hinterlassen? Ein gemeinsames Essen wäre im Anschluss möglich. Sehr nett!

Buschberghütte, Mistelbach/NÖ, 16. Dezember, 10 Uhr,

Anm. unter maiingan@wildnisleben.at

www.wildnisleben.at

www.facebook.com/wildnisleben

www.facebook.com/buschberghuette