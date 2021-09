Handarbeit: Wie aus Trauben süffiger Wein wird

World Press Photo 21 Möglicherweise stand Hitchcocks „Die Vögel“ Pate für dieses Bild. In Wahrheit hat es Jasper Doest nämlich gut gemeint. So wie die Taube Dollie. Die schaute am Balkon der Familie vorbei, damit sie sich in der Pandemie nicht so einsam fühlt. Zu sehen bei der Schau der besten Pressefotos 2021 in der Galerie Westlicht in Wien.

Bis 24. Oktober, 11-19 Uhr (Do 11-21 Uhr), www.westlicht.com