FEM*Friday Radical Chic ist in der Sargfabrik in Wien-Penzing angesagt: Kerosin 95 und Tony Renaissance sorgen für die aktuelle musikalische Unterhaltung. Mit anderen Worten: Wir können uns auf einen fraulichen Abend einstellen, der irgendwo zwischen feelgood, funky und fabulös verlaufen wird. Wobei der Dream-Pop von Tony R natürlich in einer eigenen Liga spielt. Open Air.

4. Juni, 19 Uhr (Einlass), www.sargfabrik.at

Das Land des Lächelns Wo man sich umschaut, herrscht einigermaßen gute Laune. Kein Wunder. Je weiter das Impfen voranschreitet, desto eher finden wir uns wieder dort, wo wir eigentlich leben wollen – in einem Land des Lächelns. Spricht also nichts dagegen, sich gleichnamige Operette von Franz Lehár zu Gemüte zu führen. Sie erinnern sich? Wien, Peking und der amouröse Pallawatsch zwischen der Grafentochter Lisa und dem chinesischen Prinzen Sou-Chong. Vor knapp 100 Jahren war diese Romanze von Berlin ausgehend ein Hit in ganz Europa. Vielleicht gibt’s jetzt von Wien ausgehend das Comeback. Mit Sophia Brommer, Jason Kim, Toni Slama, Herbert Steinböck u. a.; Regie: Beverly Blankenship.

29. & 31. Mai, 19 Uhr, www.volksoper.at

Felix Mitterer Uraufführung beim Theaterfestival Steudltenn in Uderns/Zillertal. Mitterers Stück „Wurlitzergassen 22 zwozl-zwozl“ entstand „wie von selbst“ aus Kindheitserinnerungen seiner Frau Agnes. Das Ergebnis ist eine Assoziationskette. Witzig, spannend, wild. Eine Frau und ihr Papagei in einer surrealen und dennoch konkreten Ausnahmesituation; mit Susanne Altschul.

Ab 1. Juni, 20 Uhr, www.steudltenn.com

Chilly Gonzales Virtuos, witzig und versiert in allen musikalischen Genres: Im Trio mit Marine Goldwaser und Yannick Hiwat wird der Klavier-Kapazunder aus Kanada zwei Mal das Konzerthaus rocken, jazzen – und verzaubern. Covid-19-Teststraße im Konzerthaus vorhanden, Anmeldung erforderlich.

30. Mai, 18 & 20.30 Uhr, www.konzerthaus.at