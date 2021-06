Tag der offenen Gärten und weitere Tipps fürs lange Wochenende

The Body Electric Als guter Freund von Egon Schiele war auch Erwin Dominik Osen an expressionistischen Posen interessiert. Sein sitzender Halbakt (u.) zeigt vermutlich die Tänzerin Moa Mandu. Andere Bilder fertigte er in der Klinik Am Steinhof an. Osens Porträts werden im Rahmen der „Wien 1900“-Schau im Leopoldmuseum gezeigt.

Bis 26. Sept., Mi-So 10-18 Uhr, www.leopoldmuseum.org