Wachauer Geheimplätze: Wo schmeckt der Wein am besten?

All That Jazz Mnozil Brass, die Blechblas-Supergroup, erhebt sich kommenden Dienstag im Wiener Konzerthaus wie „Phoenix“ aus der Abwesenheit gepfefferter bläserischer Reflexion. Am Mittwoch wird Pianistin und Sängerin Simone Kopmajer erstmals auf der Bühne im Theater im Park einige Duette mit Viktor Gernot singen – mit Wolfgang Puschnig und dem Radio Swing Quartet.

14. & 15. September, jew. 19.30 Uhr, www.konzerthaus.at

www.theaterimpark.at

So ein Theater Die Burg hat heute erneut Schillers „Maria Stuart“ mit der einzigartigen Birgit Minichmayr auf dem Programm; Regie: Martin Kušej. Am Theater in der Josefstadt gibt es Wienerisches mit Susanne Felicitas Wolfs Bühnenfassung nach Arthur Schnitzlers im Jahr 1908 veröffentlichten Roman „Der Weg ins Freie“; Regie: Janusz Kiza, mit Alexander Absenger, Raphael van Bargen, Alma Hasun u. a. Und das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten startet heute mit einem Klassiker in die neue Spielzeit: Shakespeares „Othello“ in der Regie von Rikki Henry; mit Tim Breyvogel, Marthe Lola Deutschmann u. a.

11. September, jew. 19.30 Uhr, www.burgtheater.at

www.josefstadt.org

www.landestheater.net

Herbstgold Erstmals unter der Leitung von Julian Rachlin präsentiert sich das Musikfestival in Eisenstadt unter einem spannenden Motto: „Metamorphosen“. Weltstars wie Aida Garifullina, Yuja Wang und Klaus Maria Brandauer werden bei den betörenden Verwandlungen in Musik, Wort und Bild präsent sein.

15.-26. September, www.herbstgold.at

American Photography Der „American Dream“ einmal anders: inszeniert, karikiert sowie kritisch kommentiert. Die Ausstellung in der Albertina stellt zentrale Strömungen US-amerikanischer Fotografie vor. Falls man eine Anregung für die nächste City- und Selfie-Pirsch braucht, sollte man unbedingt vorbeischauen. Links: Lee Friedlander, New York City, 1963.

Bis 28. November, 10-18 Uhr, www.albertina.at