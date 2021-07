Freizeitrose für Michael Niavarani

Die Menschen lieben ihn, weil er sie garantiert zum Lachen bringt, seit Wochen in der Shakespeare- Persiflage „Die unglaubliche Tragödie von Richard III.“ und demnächst mit dem Solo „Homo Idioticus – eine Kulturgeschichte des Trottels“. Das Finanzamt liebt ihn, weil er der bestverdienende Kabarettist ist. Und er selber? Er liebt die Endorphinausschüttung im Körper, wenn er auf der Bühne steht. Sein Credo: „Man muss die Menschen in ihrem Herzen erreichen. Man muss sie berühren. “ Georg Christoph Lichtenberg sagte einmal: „Humor ist die Fähigkeit, eine Abweichung von der Wirklichkeit für die Wirklichkeit selbst zu halten.“ Das gilt für alles Komische. Eine Pointe ist eine Abweichung von der Wirklichkeit, die „Nia“ aber so ernst nimmt, dass sie zur Wirklichkeit wird. Das ist Komik. Nur sei das Schreiben von komischen Dingen „genauso langweilig, wie jeden Tag ins Büro zu gehen“, sagt Niavarani.

