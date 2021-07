Freizeitrose für Wolf D. Prix

„The Crystal Cloud of Knowledge“ ist der jüngste spektakuläre Coup von Coop Himmelb(l)au | Wolf D. Prix & Partner, dem vielleicht erfolgreichsten Exporteur österreichischer Architektur in die ganze Welt bis China – und jetzt auch erstmals nach Frankreich: Extrovertiert und kantig kommt es daher, das futuristisch anmutende Musée des Confluences am Zusammenfluss der Flüsse Rhône und Saône in Lyon in der französischen Region Rhône-Alpes. Am 20. Dezember wird es eröffnet und wirkt tatsächlich wie eine Wolke aus Kristall. Der riesige Bau der Wiener Architekten, den sich Stadt und Region 230 Millionen Euro kosten lassen, soll aus den Sammlungen des Museums mit insgesamt 2,5 Millionen Objekten (zum Vergleich: Der Pariser Louvre behebergt rund 360.000 Werke) die Entwicklung, Träume und Grundfragen der menschlichen Gesellschaften in Zeit und Raum beschreiben und verständlich machen.

