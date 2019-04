Freizeit-Spezial Steiermark: Bundesland der Super-Promis

Es war das Jahr 1947, als der berühmteste noch lebende Steirer in Thal bei Graz geboren wurde. Dass Arnold Schwarzenegger nicht in seiner Heimat bleiben würde, zeichnete sich schon in seiner Jugend ab: „Normale Menschen sind mit einem einfachen Leben zufrieden. Ich war immer beeindruckt von Größe und Macht.“ Vor allem von jener des britischen Bodybuilders Reg Park, den der junge „Arnie“ damals ehrfürchtig im Grazer Kino bewunderte. Still und heimlich löste die "steirische Eiche" in Gedanken ihr Ticket nach Hollywood. Die Steiermark hat Schwarzenegger, der es zum international erfolgreichen Schauspieler und kalifornischen Gouverneur brachte, aber nie vergessen. Als er 2017 zum Ehrenring-Träger ernannt wurde, weil er, wie Landeshauptmann Schützenhöfer meinte, die Heimat nie vergessen habe, sagte Arnie: „Wie kann man so etwas vergessen? Es ist der schönste Platz der Welt und immer wunderschön zurückzukommen.“ Schwarzeneggers Lieblings-Anlaufstelle: Sein Geburtshaus in Thal, das heute ein „Arnie“-Museum beherbergt. Nach der „steirischen Eiche“ wurden auch ein Wanderweg und ein Apfel benannt.

Schwarzenegger ist nicht das einzige prominente Kind des Landes. Die Steiermark hat mit Elfriede Jelinek eine Literatur-Nobelpreisträgerin hervorgebracht, Doppelski-Weltmeisterin Elisabeth Görgl, 38, stammt aus Bruck an der Mur, Triple-Weltmeisterin Renate Götschl, 43, aus Judenburg und Motorsportlegende Helmut Marko, 75, aus Graz. Er zieht als Red-Bull-Motorsport-Direktor bis heute die Fäden in der Formel eins und hat sich in Graz mit drei Kunsthotels ein Denkmal gesetzt. Auch Thomas Muster, 51, bis heute die einzig Tennis-Nummer eins aus Österreich, stammt aus der Steiermark. Der gebürtige Leibnitzer gilt bis heute als einer der besten Sandplatz-Spieler der Welt. Bitte lesen Sie, wer noch frisch, saftig und steirisch ist.