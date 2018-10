FREDDIE MERCURY: Die Rock-Ikone im Film

Es hätte vieles schief gehen können. Es hätte sogar unheimlich peinlich werden können. Ein Film über Freddie Mercury, den begnadetsten Sänger der Popgeschichte. Und der schrägste, schrillste, unerhörteste, manchmal auch lächerlichste. Ein wahrer Narr vielleicht. Scaramouche, can you do the Fandango?

Und tatsächlich lief nicht alles rund, was die Verfilmung der Freddie-Mercury-Story anbelangt. Seit 2010 wurde daran herumgebastelt, einige Drehbuchschreiber scheiterten. Sacha „Borat“ Baron Cohen sollte die Hauptrolle spielen – Gottseiunsgnädig! Und dann ging es doch erstaunlich schnell. US-Kultstar Rami Malek wurde 2016 als Freddie gecastet, Anthony McCarthen („The Darkest Hour“), schrieb ein packendes Drehbuch – und von Juli 2017 bis Jänner 2018 entstand ein Musikfilm, der ohne Einschränkung zu denbesten seiner Art zählt. Großartige Songs, eh klar – aber da ist auch eine beinahe physisch spürbare Energie, eine perfekt gecastete Band, und ein Hauptdarsteller, der dem jungen Mercury verblüffend ähnlich sieht und alles, was ihn vom älteren trennt, durch sein Talent vergessen macht. Dabei war die Rolle für den Amerikaner Malek alles andere als ein Selbstläufer, wie er der beim Interview in Berlin erklärte: „Natürlich kannte ich einige Songs, die haben ja Rock’n’Roll-Geschichte geschrieben. Aber ich wusste kaum etwas über Freddie Mercury – hatte ihn noch nie sprechen gehört.“ Der sprach ein weiches aber hastiges Britisch. Eigenwillig, sehr unverwechselbar ... „Ja, das war verdammt viel Arbeit mit meinem Sprachcoach, Mann. Aber es war doch lustig, sich seine verschiedenen Schrullen anzugewöhnen. Etwa jeden Menschen mit Darling anzusprechen ...“