Warum staut es sich in der U-Bahn immer dort, wo ich einsteige?

Zug zur Mitte gefragt

Von den Wiener Linien gibt es jedenfalls einen guten Rat. „Es lässt sich beobachten“, so die Auskunft von offizieller Stelle, „dass Fahrgäste vermehrt im Bereich der Stationseingänge, also meist ganz vorne und ganz hinten, einsteigen.“ Daher der Tipp: „Die am wenigsten genutzten Einstiege befinden sich oft in der Mitte des Zugs.“

Weiß ich doch! Aber die anderen offenbar nicht. Denn häufig reagieren die am Bahnsteig wartenden Menschen auf einen einfahrenden Zug wie in Panik. Sie kennen nur ein Ziel: rein, rein, rein. Und das am besten nicht dort, wo sie einen freien Platz erkennen, sondern dort, wo sie anderen hinterherdrängen.

Aus ihrer Sicht mag das ja rational erscheinen. Aber für die Verteilung der gesamten Menge ist das suboptimal.

In Wien versucht man das mit Durchsagen vom Band in den Griff zu bekommen. In anderen Städten geht man andere Wege. In München etwa gibt es einen „Türabfertiger“, der Sprüche klopft wie diesen: „Die U-Bahn ist kein Adventskalender, bei uns derfan S’ alle Türen öffnen.“

Nächstes Mal mache ich es so: Ich stelle mich gleich in der Mitte auf. Und selbst wenn sich in dieser Mitte kaum Platz findet, dränge ich mich durch. Wäre ja gelacht, wenn der Tipp für den Hugo ist.