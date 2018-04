Fotoband Paris: Die Liebe eines Flaneurs

Man sieht es seinen Fotos an. Zwischen dem Eiffelturm und dem Montparnasse lebt der 1937 in Minneapolis, Minnesota geborene Haudegen augenscheinlich erst so richtig auf. Und dazu braucht es eigentlich nicht einmal viel, schon gar keine Models.

„Am liebsten schlendere ich umher und beobachte“, erklärt der Meisterfotograf seinen Tagesablauf in der Fremde. Besser geht’s nicht, oder? Natürlich muss man einen Blick für spektakuläre Motive haben, mit Optiken, Brennweiten sowie dem Umgang mit wechselnden Lichtverhältnissen vertraut sein und – ganz wichtig – auch auf den Zufall vertrauen. Besonders in Paris. Denn, so Allard, „von allen Städten, die ich kennenlernen durfte, beschert keine dem Besucher so viele glückliche Zufälle wie Paris.“



Schon alleine deswegen kehrte der Mann, der sonst mit seiner Frau Ani und zwei Hunden in Earlysville, Virginia lebt, immer wieder zu dem Fluchtpunkt aller Flaneure zurück. Ist wahrscheinlich auch kein Zufall, warum gerade Paris einen so legendären Fotokünstler wie Man Ray hervorgebracht hat.

Um das näher zu erklären, bemüht Bill Allard den US-amerikanischen Essayisten Edmund White. Der behauptete einmal, dass Amerikaner den Gehsteig, die Wohnung des Flaneurs, lediglich als anonymen Backstage-Bereich erachten, während er für Franzosen die Bühne des Lebens darstelle.



Die beste Sicht auf die Bühne Leben, das fand Allard bald heraus, hat man von einem der unzähligen Straßencafes oder Bistros aus. „Deren Terrassen mit ihren eng nebeneinander stehenden Tischen und Stühlen bieten dem Betrachter einen Logenplatz“, freut er sich.

Dabei kam ihm ein Umstand zu Hilfe, den er von den Weiten der Vereinigten Staaten so gar nicht kennt. „Paris ist eine Welt, die ganz auf die Betrachtung durch den Spaziergänger abgestellt ist, denn nur wer drauflosgeht, kann die überreichen Details wahrnehmen.“



Das Paris der Müßiggänger mit den schönen Besuchern von Vernissagen, den Verliebten in den Gassen und dem quirligen Studentenleben im Quartier Latin hat es ihm dabei besonders angetan. Und natürlich das Paris der Modewelt. „Ich fühlte mich wie in einem Wirbelsturm der Schönheit“, erinnert er sich. Allard blickte backstage Yves Saint-Laurent über die Schulter, beobachtete, wie er in höchster Konzentration einem Model unmittelbar vor dem Auftritt den letzten Schliff verlieh. Die gelungensten Bilder sind jedoch Aufnahmen von Situationen, bei denen Allard dem Zufall etwas nachhalf. Etwa jenes Foto, auf dem das Model Tanya Pohlkotte, „die Blondine aus Dallas mit sagenhaften Beinen“, ihrem Freund, einem Collagekünstler, gegenübersteht. „Mich reizte die Vorstellung, wie Tanja in ihrem Minikleid, dunklen Strümpfen und schwarzen High-Heels auf den über den Boden verteilten Collagen stand, während Eduard einfach in einem Stuhl saß und sie betrachtete.“ Wie raffiniert! Ein Flaneur wird zum Voyeur und schaut einem anderen dabei zu.



Nicht der einzige glückliche Zufall, der ihm die Arbeitstage in Frankreich versüßte. Vor fünf Jahren beauftragte ihn National Geographic, eine Fotostrecke über die Seine im Stadtgebiet von Paris zu machen. In den ersten Tagen bezog Allard im Hotel Les Rives de Notre-Dame Quartier. Die Adresse: Quai Saint-Michel 15. So ein Zufall! Denn bei einem ersten Rundgang entdeckte der frankophile Ami, dass Henri Matisse – „der Maler, den ich am meisten verehre“ – nur vier Häuser weiter, im Haus Nr.19, sei Atelier hatte.