"Forrest Gump": Süß aber ohne Nachfolger, warum eigentlich?

Forrest Gump 2

Erst vor wenigen Monaten schaffte es „ Forrest Gump“ erneut gleich zweimal in die News. Zum einen sollen noch diesen Monat in Indien die Dreharbeiten für ein Bollywood-Remake beginnen. Zum anderen rückte Drehbuchautor Eric Roth in einem Interview mit der Story heraus, dass sieben Jahre nach dem großen Erfolg eine Fortsetzung in Planung war.

„ Forrest Gump 2“ hätte die spektakulärsten Ereignisse der 90er-Jahre verarbeitet: von O. J. Simpsons aufsehenerregender Flucht in einem weißen Ford Bronco bis zum Aufstieg von Lady Di zum Darling der Medien.

In der neuen Skriptfassung war neben einem Treffen mit Prinzessin Diana bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung auch eine neue Liebe für Forrest vorgesehen. Laut Drehbuch wäre die Romanze aber wie im ersten Teil tragisch beendet worden. Jenny starb an einer Krankheit, Forrests zweite Liebe wäre unter den 168 Todesopfern des Bombenattentates von Oklahoma 1995 gewesen.

Eric Roth hatte seine Drehbuchfassung am 11. September 2001 eingereicht. An diesem Tag traf er sich mit Tom Hanks und Regisseur Robert Zemeckis, um Details des Projekts zu besprechen. Die Anschläge in New York und Washington, die am Morgen passiert waren und die Welt in Schockstarre versetzten, änderten aber alles: „Wir blickten uns an und sagten: Der Film macht jetzt keinen Sinn mehr.“

Wer " Forrest Gump" im Kino sehen will, hat am 19. November die Gelegenheit dazu - im Haydn-Kino in Wien, in Originalfassung.