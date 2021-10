Fürst der Finsternis: Das Spiel mit Licht und Schatten

Schwarz auf weiß

Für Florian Widegger, Kurator des Filmarchiv Austria, das im Rahmen der diesjährigen Viennale das alte Meisterwerk in restaurierter Fassung zeigt, steht fest: „Der Film und seine Schöpfer (wie so viele aus dem deutschen Expressionismus) hatten großen Einfluss auf die klassischen Monster-Filme, die in den USA in den 1930er-Jahren bei Universal entstanden sind und wiederum Spuren in später nachfolgenden Horrorfilmen hinterlassen haben – so bezieht sich gewissermaßen alles aufeinander. Ohne ,Nosferatu’ hätte es eine heute sehr bedeutsame Gattung des Films möglicherweise wesentlich später zum Durchbruch geschafft: der Horrorfilm.“

Aus rein ästhetischen Gründen passte das auch perfekt zur Frühzeit der damals neuen Unterhaltungsform Film. Künstliche Lichtquellen waren rar und galten noch als totaler Luxus. Ende der 1920er-Jahre war etwa Berlin, jene Metropole, in der „Nosferatu“ am 4. März 1922 seine Uraufführung erlebt hat, erst zur Hälfte an das städtische Stromnetz angeschlossen.

Dunkel und hell, Schwarz und Weiß, mehr Kontrast geht nicht. Im Fall von „Nosferatu“ auch bis zur Zeichnung der Titelfigur. Filmarchiv-Kurator Widegger: „Dieser Vampir verkörpert allen Äußerlichkeiten zum Trotz ein gewisses Lustprinzip, da er sich an Blut labt, dem Lebenselixier schlechthin.“

Interessant, einer Legende nach bewegen sich auch die Ursprünge des asiatischen Schattenspiels an der Grenze zwischen den Lebenden und dem Totenreich. Ein chinesischer Kaiser soll den Geist seiner verstorbenen Frau durch einen Schattenspieler heraufbeschworen haben lassen.

Nur ein kleiner Trick, aber mit großem Effekt. „Dadurch, dass man sich im Stummfilm vollends auf die bildliche Gestaltung konzentrieren konnte, wirken Kameraarbeit, Licht- und Farbdramaturgie und die Inszenierung des Raums nach wie vor so stark; etwa wenn Orlok zum ersten Mal auftritt oder später als Silhouette an der Wand im Schlafgemach der Frau erscheint“, so Widegger.