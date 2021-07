Multimedia: Star der Woche

USHER & NICKI MINAJ: She Came To Give It To You – So was von gefladert. Aber gut.

HOW TO DRESS WELL: Face Again – Spooky wie Kate Bushs „The Dreaming“. Und schön.

THE FLAMING LIPS: Lucy In The Sky With Diamonds – Schön schräg.

NICK DRAKE: Pink Moon – Er scheint, auch 40 Jahre nach seinem Tod.

CAT POWER & COLDPLAY: Wish I Was Here – Geht doch noch. With a little help ...

A SUNNY DAY IN GLASGOW: Crushin’ – Best Dreamnoisepop around. Und dieses Gitarrensolo!

TRIXIE WHITLEY: I'd Rather Go Blind - Gott, was für eine Stimme, was für ein cooles Zeugl!