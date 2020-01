Feuer & Eis: Wintergrillen ist cool

Wintergrillen

Wildschweinbraten

Zutaten (für 4 Pers.):

1 kg Wildschweinbraten,

küchenfertig ½ L Glühwein ,

3 Wacholderbeeren, zerdrückt

2 Lorbeerblätter, 2 Zwiebeln

2 Karotten, 100 g Knollensellerie

2 EL Tomatenmark,

3 EL Preiselbeermarmelade

150 ml Sahne, 1 EL Speisestärke,

1 EL Rapsöl, Salz, Pfeffer und Wildgewürz



Zubereitung in der Küche:

Gemüse schälen und in Würfel (0,5 cm Kantenlänge) schneiden. Glühwein mit Gemüse, Lorbeer und Wacholder in einen Topf geben und aufkochen. Herunternehmen und abkühlen lassen. Braten in abgekühlten Sud geben und über Nacht abgedeckt im Kühlschrank marinieren lassen.

Grill vorbereiten für indirekte Hitze (150°C). Braten aus der Marinade nehmen (Marinade wird noch gebraucht), mit Salz und Pfeffer würzen, in den Bratenkorb legen und indirekt auf dem Grill platzieren. Braten grillen bis zur Kerntemperatur von 70°C. In der Zwischenzeit die Marinade sieben, Saft auffangen und das Gemüse trocken tupfen (Lorbeerblätter und Wacholder möglichst entfernen). Auf dem Seitenkocher oder Herd einen Topf aufheizen und mit Öl das Gemüse darin anrösten. Tomatenmark und Marmelade hinzugeben und mit der Marinade ablöschen, auf 2/3 reduzieren, die Sahne hinzufügen und nochmals aufkochen.