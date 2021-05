Bunte Nussschale: "Der Barbier für Kinder" an der Staatsoper

Kinder als Opernpublikum ernst nehmen, das heißt auch: auf zu den Klassikern, auf ins große Haus. Wenn schon Oper, dann Rossini, und am Ring. Was mit der "Zauberflöte für Kinder" gute Tradition nach dem Opernball hat, wird an der Staatsoper seit der neuen Direktion auch sonst Programm. Am Pfingstmontag feierte "Der Barbier für Kinder" seine Premiere. Die Kinderfassung von Alexander Krampe ist ein Rossini in der bunten Nussschale. Die hätte aber mehr Schauwerte vertragen.

"Sevilla" steht da in großen bunten Lettern, die auch das etwas wackelige Haus des Dr. Bartolo bilden. Diener Ambrogio (Andy Hallwaxx) plaudert das junge Publikum durch die Geschichte, die sich vollständig an der vordersten Bühnenrampe abspielt. Alle haben die Haare schön - wie es sich für ein Stück mit Friseur im Titel gehört - und zwar in allen Farben, in denen Haare normalerweise nicht vorkommen.

Doch abseits der knalligen Koloration passiert szenisch: nicht allzu viel. Vom zauberischen Erlebnis des großen Opernhauses sollten die Kinder lernen, sich mehr Effekt zu versprechen. Kinder als Opernpublikum ernst nehmen heißt schließlich auch: keine Sparversion zu produzieren.