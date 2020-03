Coronakrise: Ein Schuldirektor ohne Schüler

Genau vor einer Woche, am Montag, kamen drei Schüler in den Unterricht, am Dienstag war dann nur noch einer da. Auch der blieb ab Mittwoch aus. Nach dem zweiten Pausenläuten tat Direktor Robert Baldauf daher, was zu tun ist: Er schickte die beiden Kolleginnen aus dem Journaldienst nach Hause. Die Schule ist seither leer.

Baldauf ist seit 33 Jahren Lehrer für Deutsch und Sport, seit sieben Jahren Direktor in einem Gymnasium in Wien-Erdberg, seit einem Jahr aufgrund seiner großen schulischen Erfahrung Mitglied des KURIER-Bildungsbeirates. „Doch so eine Situation habe ich noch nie erlebt.“

Der KURIER hat ihn an seinem Arbeitsplatz besucht.