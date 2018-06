Familiensache: Der Wiener Prater

Karins Familie gehörte der „Breakdance“ am Calafatti-Platz, direkt gegenüber von Sittlers „Tagada“. Jetzt ist es aber so, dass auch das friedlichste Dorf nur ein bestimmtes Ausmaß an Rivalität verträgt. „Tagada“ gegen „Breakdance“, das ist in etwa so ernsthaft wie Beatles gegen Stones, Bay City Rollers gegen Sweet, Philip Roth gegen John Updike. Die Familien waren sich also nicht nur nicht grün, sie hatten einander ungefähr so lieb wie die Montagues und die Capulets. Weil die Liebe aber, im Gegensatz zu Shakespeare, manchmal einfach siegen muss, konnten sich Romeo & Julia in diesem Fall durchsetzen. Gegen alle familiären Vorbehalte. Und genau so sollte es auch sein ...