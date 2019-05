Ex-Vampirin FKA Twigs: Schmerz, Sex und geniale Songs

In ihren – sensationellen – Videos hat FKA Twigs quasi von Beginn an echte Leidensfähigkeit bewiesen. Physisch. Hart. Von verstörend penetrierenden Händen in „Papi Pacify“ bis zu astreinem Shibari-BDSM in „Pendulum“. Als Freundin des Teenage-Vampire-Superstars Robert Pattinson musste sie ordentlich was an Internet-Mobbing der aufgebrachten Fangirl-Gemeinde einstecken. Sie beantwortete den Hate mit atemberaubenden Videos für Apple, Google und Nike.