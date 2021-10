Lust auf Freizeit: Tipps für Stadt & Land rund ums Wochenende

Ghost-Run Charity: Laufbegeisterte treffen einander, um an Lungenhochdruck erkrankte Kinder zu unterstützen. Mit hoffentlich genügend Ausdauer laufen die Teilnehmer durch den Prater. An der Schminkstation kann man sich zu einem richtig schiachen Teufl stylen lassen. Und wenn einem der Sensenmann auf den Fersen ist, geht’s gleich noch einmal so hurtig voran.

Wiener Prater/Hauptallee, 31. Oktober, ab 10 Uhr, Anm. ghostrun.at

facebook.com/lungenkinder

Klezmore Festival Vienna 2021 Wunderschön & wunderbar: Die Sängerin Ethel Merhaut und die Wladigeroff Brothers entführen mit „Tif Vi Di Nakht – Eine Reise von Europa nach Amerika“ zur Eröffnung des 18. Festivals der Klezmerszene im Lorely-Saal in der Penzinger Straße 72 in die goldene Ära der Film- und Unterhaltungsmusik. Auch nicht schlecht, dass das Festival am Sonntag (7. 11., 20 Uhr) sogar mit einer Eröffnungsgala 2 aufwartet. Nämlich ein Doppelkonzert mit New Ohr Linz und dem Trio Lebedik rund um die Sängerin Sasha Lurje: „Jiddische Liederwege / Dixieland meets Klezmer“.

6. bis 21. November, klezmore-vienna.at

Stadt der Affen Uraufführung im Kasino: Die belgische Regisseurin Lies Pauwels hat für das Burgtheater diesen Theaterabend entwickelt. Gehörlose Jugendliche und junge Erwachsene erproben sich an dem, was kommunikativen Menschen oft so schwer fällt: Gebärden. Als Spezialistin für Inszenierungen mit Laien und gemischten Ensembles hat sich Pauwels einen Ruf erarbeitet. Man darf also auf diese Improvisationen gespannt sein.

30.10. bis 21. November, burgtheater.at

Wien Modern Einen ganzen Monat lang präsentieren sich Wiener Konzerthäuser als Plattform für neue Musik aller Formen und Farben. Im Eröffnungskonzert mit dem RSO Wien unter Marin Alsop kommt der Trompeterin Selina Ott eine besondere Rolle zu: Thomas Wally stellt in seinem neuen Werk die Frage, was passiert, wenn sich die Solistin partout nicht in das Gesamtsystem fügen will? (Bild: Ah Young Hong in „Poppaea“).

30.10. bis 30. November, wienmodern.at