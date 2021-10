Lust auf Freizeit: Tipps für Stadt & Land rund ums Wochenende

Wiener Kunstfrühstück Gar keine schlechte Idee, den Tag so zu starten: Das Kunst Haus Wien bietet um 19 € die Kombi Kunst und Frühstück an. Nach Kaffee, Tee und Buttersemmerl gibt’s eine Führung durch die Ausstellung „Mediations“. Im Blickpunkt dabei: die Fotodokumente von Susan Meiselas aus Nicaragua, New England und Little Italy, New York.

23. Oktober, 20. November, 11. Dezember, 10-12 Uhr, www.kunsthauswien.com

Tango und Jazz Wie ist die Stimmungslage im Land? Euphorisch wie nach einem gewonnenen Ländermatch nicht wirklich. Eher verhalten zwischen Abwarten und Aufbruch. Musikalisch passt da vielleicht ein L’amour-Hatscher dazu, besser aber noch ein Tango, womöglich sogar jener Tango, den Jovana Raljic so gerne kultiviert. Angereichert mit ein paar Prisen Jazz, kommt er in ihrer Spielart ruhig, traurig, sehr leidenschaftlich und richtig dramatisch daher. Genau das Richtige für den Nationalfeiertag. Zum Kulturmittag präsentiert die multitalentierte Musikerin „Le Magie du Tango“ – mit Violine, Gesang, Bandoneon, Gitarre, Klavier und Kontrabass.

MuTh Am Augartenspitz, Wien-Leopoldstadt, 26. Oktober, 13.30 Uhr, www.muth.at

Alles, was der Fall ist Spannendes Experiment im Akademietheater: Ludwig Wittgensteins philosophisches Hauptwerk „Tractatus logico-philosophicus“ auf der Bühne, geht das? Regisseur Ben Kidd meint: sehr gut sogar; mit Philipp Hauss. Diverse Termine, bis 25. November, 20 Uhr, www.burgtheater.at