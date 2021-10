Lust auf Freizeit: Tipps für Stadt & Land rund ums Wochenende

Wiener Glasharmonika Duo Sie werden Ohren machen und staunen: Christa und Gerald Schönfeldinger entlocken einem Instrument, das 1761 von Benjamin Franklin entwickelt wurde und aus einer anderen Galaxie zu kommen scheint, sphärische Klänge meditativer Intensität. Wo? In der Kirche St. Joseph in der Schönbrunner Str. 52 in Wien. Als Gast am Vibrafon: Wolfgang Lackerschmid.

16. Oktober, 15 Uhr, www.glasharmonika.at, www.sajoma.at

Wynton Marsalis In zwei Tagen feiert er seinen Sechziger: Wynton, der Sax-Star der jazzenden Marsalis-Family aus New Orleans. Als Leiter des Jazz at Lincoln Center Orchestra gastiert der großartige Musiker an zwei Tagen gleich drei Mal im Wiener Konzerthaus. Ein „Happy Birthday Concert“ am Samstagabend würdigt die Musik, die den Jubilar zu dem machte, was er ist – von Monk über Duke und Miles bis Wayne Shorter. Sonntag, 14 Uhr, unterstützt ihn Thomas Gansch bei einem Programm, das diesen Sound auch Jüngeren nahe bringen soll: „Jazz For Young People: What Is Jazz?“ Und Sonntagabend präsentiert Wynton in Big-Band-Besetzung zwei Meisterwerke des Genres: Sonny Rollins’ „The Freedom Suite“ und John Coltranes „A Love Supreme“.

16. & 17. Oktober, 14 Uhr & 19.30 Uhr, www.konzerthaus.at

Rebecca Horn Skulptur, Performance, Film, Installation: Im Kosmos der deutschen Künstlerin gibt es fast nichts, das es nicht gibt. Bei der großen Retro im Kunstforum Wien steht sogar ein Klavier Kopf – vom Plafond in sechs Meter Höhe. Ihr Thema: Der Mensch gefangen im Körper, befreit in der Kunst. So Auto zu fahren (u.) ist aber nicht zu empfehlen.

Bis 23. Jänner, 10-19 Uhr (Fr 10-21 Uhr), www.kunstforumwien.at