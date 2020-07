Durst löschen wie die Römer: Essig-Fruchtsirup selber machen

Die Himbeeren in einem sauberen Glas mit dem Zucker gut zerdrücken und einen Tag in den Kühlschrank stellen. Danach mit dem Essig aufgießen, mehrmals durchrühren und den Saft mit einem feinen Sieb oder einem Stofftuch in eine Flasche abseihen.

Seinen idealen Geschmack hat der essiggesäuerte Fruchtsirup nach einer Woche im Kühlschrank erreicht, er kann aber auch sofort getrunken werden. Dafür mit Mineralwasser 6:1 spritzen. Mit Gin oder anderen Alkoholika wird der Shrub auch zum Cocktail umfunktioniert. Er hält sich im Kühlschrank mehrere Wochen und kann auch mit anderen Früchten wie Äpfeln zubereitet werden.