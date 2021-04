Was ist das Geheimnis einer vietnamesischen Pho?

Eine gute Suppe ist wie ein Kind, sagt Nghi Nguyen. „Beide müssen langsam reifen.“ Seit 2013 betreiben Herr Nguyen und seine Frau Thi Anna das „Nguyen’s Pho House“ in der Lerchenfelder Straße 46 im achten Wiener Gemeindebezirk. Ihr Vorzeigekind ist die klassische Pho, das vietnamesische Nationalgericht mit Reisnudeln, Rindfleisch und frischen Kräutern. Die Arbeit ist klar verteilt: „Ich koche, sie ist die Chefin.“

Was unterscheidet eine Pho von einer österreichischen Rindssuppe mit Einlage? Bei den Zutaten sind es die Reisnudeln und die exotischen Kräuter. Essenziell für den Geschmack einer guten Pho sei aber, wie lange sie gekocht wird. Nämlich stundenlang. Nguyen kocht jeden Tag in der Früh drei verschiedene Basissuppen: eine vegetarische, eine mit Huhn und eine mit Rind (diese wird auch für die Pho mit Ente verwendet). „Am Anfang wird die Brühe heißt gekocht, dann lange auf niedriger Temperatur“, erklärt Nguyen. „Je länger, desto besser. Ab drei Stunden kann man sie essen.“ Sieben Stunden seien perfekt. So begleitet Nghi die Suppe „von null bis auf den Höhepunkt, dann lässt sie im Geschmack langsam nach.“ Deshalb müsse die Hitze ab dann stets klein sein, „sonst macht man die Suppe kaputt.“ Aber natürlich habe jeder vietnamesische Koch seine eigene Technik, sein eigenes I-Tüpfelchen.