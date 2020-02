Veganes Fasten: Iss Regenbogenfarben und statt Matjes Melanzani

Wer denkt heute nicht darüber nach, was er essen, oder besser, nicht essen soll, wenn es um Fasten und gesunde Ernährung geht? Basisch oder vegan? Der Gourmet-Trend geht auch 2020 weiter in Richtung bewusst essen, individuelle Küche, Nachhaltigkeit und Zero Waste beim Einkauf der Nahrungsmittel. Und da Fasten immer auch Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel bedeutet, ist vegane Ernährung zwar eine gute Option für die Fastenzeit, das heißt aber nicht, dass veganes Essen automatisch gesund ist. Dass es sich bei veganer Ernährung zum Glück nicht nur um Veggie-Burger und -Pizza handeln muss, zeigt uns Ernährungsberaterin Philippa Lovrek. „Die Grundlagen dafür sind ganz einfach: Alle pflanzlichen Lebensmittel sind erlaubt, aber alle tierischen Produkte müssen weggelassen werden. Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, Sprossen, hochwertige Pflanzenöle und Vollkorngetreide stehen auf dem Speiseplan. Am besten wäre, wenn alle Lebensmittel aus biologischem Landbau stammen, um den Körper nicht mit unnötigen Pestizidrückständen zu belasten.“ Auch Abwechslung ist wichtig, Gemüse in allen Farben sollten gegessen werden, Motto: eat the rainbow. Für alle, die einen Selbstversuch starten möchten, ist dieses Linsengericht ein Vitamin-B-reicher Anfang.