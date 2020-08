"Ungustiös": Essfertiger Obstsalat stößt Konsumentenschützern auf

"Ungustiös" lautet das Urteil des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) nach einem Test von essfertigen Obstsalaten aus Kühlvitrinen heimischer Supermärkte: Sieben von acht Produkten fielen wegen erhöhter Keimbelastung durch, ist in der September-Ausgabe des Magazins Konsument nachzulesen: "Neben Schimmelpilzen fanden wir in manchen Proben auch beträchtliche Konzentrationen an Darmbakterien."

G'schmackig, aber keimbelastet

Genusstauglich waren die Salate dennoch: Trotz "der doch beachtlichen Keimzahlen" stellten die Verkoster keine sensorischen Auffälligkeiten fest - kein Produkt schmeckte verdorben. "Wir sind allerdings der Meinung, dass der Verzehr eines Obstsalates, in dem erhöhte Keimzahlen festgestellt werden, nicht zumutbar ist. Dies gilt auch, wenn die Produkte sensorisch unauffällig sind", hielten die Tester fest.