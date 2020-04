Restlessen: Fünf einfache Rezepte mit Obst

1 EL Pimentpulver ½ TL gemahlene Senfsaat 1 TL gemahlene Nelken 500 ml Apfel- oder Weißweinessig 250 ml Wasser 1 unbehandelte Zitrone 1 kg brauner Zucker Zubereitung: Schale in kleine Würfel schneiden, mit dem Salz mischen und über Nacht in einer Porzellanschüssel stehen lassen. Am nächsten Morgen in ein Sieb geben, kurz abspülen und abtropfen lassen – alles in einen Topf geben, mit Wasser bedecken, aufkochen und bei geringer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen. Ingwer reiben, Zitrone in Scheiben schneiden, Nelkenpulver, Zimt, Senfsaat und Piment mischen. Essig mit Zucker und Wasser erhitzen, den Ingwer, die Zitronen und alle Gewürze zugeben. Alles ein paar Minuten sprudelnd kochen lassen. Anschließend die Hitze reduzieren – und die Wassermelonenschalen zufügen. Bei schwacher Hitze bis zu einer Stunde köcheln lassen – alles muss glasig aussehen. Die Mischung sollte dann ein bis zwei Tage stehengelassen werden, an einem kühlen und dunklen Ort. Ab und zu umrühren. Dann alles noch einmal aufkochen – und die Mischung in Marmeladegläser füllen. Auf den Kopf stellen, auskühlen lassen. Nach ein paar Tagen kann man dieses Chutney zu Käse, Fleisch etc. genießen. ORANGENZESTEN-ZUCKER