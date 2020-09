Tipp: Warum Obst nicht als Dekoration in Schalen gehört

Jeder kennt das: Gestern lag der Pfirsich noch saftig in der Obstschale – heute ist er unansehnlich braun und landet im Mistkübel. Die Folge: Im Schnitt schmeißt jeder Hauhalt jährlich Lebensmittel im Wert von 400 Euro in die Tonne. Ein gutes Viertel aller weggeworfenen Lebensmittel sind Obst und Gemüse.

Durch die richtige Lagerung ließe sich das vermeiden: Zwetschken oder Pfirsiche gehören z. B. nicht in eine Obstschale im warmen Esszimmer und schon gar nicht neben Äpfel, die die Reifung anderer Früchte beschleunigen, sondern in den Kühlschrank. Wie man Gemüse- und Obstsorten am besten lagert, ist detailliert auf der Homepage des Landwirtschaftsministeriums aufgelistet.