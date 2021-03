Streetfood wie in Tel Aviv für zu Hause

Knapp 20 Restaurants in Israel, New York, Wien und Paris - ja, der israelische Koch Eyal Shan, Spitznamen „King of Cauliflower“ ("König des Karfiol") ist ein Star seier Zunft. Jetzt reiht auch er sich mit Streetfoot a la Tel Aviv in Wien in die Riege der Takeaway-Anbieter ein und hat dafür eine eigene Karte kreiert.

Entweder man kommt spontan vorbei und nimmt etwas mit oder man bestellt vorab und holt es dann ab. Amburger („Yes. With an A“), Deep Satisfaction & Bolognese in einer Pita oder doch die Intimate Plate oder das Ratatouille dazu. Frische und regionale Komponenten dienen als Grundlage für die kulinarische Reise nach Israel – wie die in Backpapier eingewickelte Süßkartoffel. Shani vertraut bei seinem Menü neben besten Zutaten vor allem auf südlich-mediterrane Aromen.

Miznon Vienna in der Schulerstraße 4, 1010 Wien

Dienstag bis Samstag, 12:00 bis 21:00 Uhr, Pick-Up: bis 19.00 Uhr, Delivery: via Mjam, Lieferando und Getsby

+43 1 5121053