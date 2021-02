Shit happens! Wie man die gröbsten 5 Küchenhoppalas vermeidet

Das Wochenende naht, also schnell noch auf den Markt gehen, und das einkaufen, was man seinen Liebsten kredenzen möchte. Aber oje, zu Hause ist dann doch nicht alles so einfach, wie gedacht. Wie frisch muss der Salat sein, damit er nicht welk in die Schüssel kommt? Wie das Fleisch anbraten, ohne dass es staubtrocken aber trotzdem in einer trüben Sauce am Teller schwimmt?

Und auch alle Veganistas möchten wissen, was man um alles in der Welt tun muss, damit der vegane Backteig nicht wieder zerbröselt. Auch das scheinbar einfachste, nämlich eine Suppe zu kochen, gelingt manchmal nicht so richtig und die Brühe kommt ziemlich trüb auf den Teller. Und erst die guten Topfenknödel? Sie zerfallen! Dass solche Fehler nicht nur Koch-Anfängern passieren, weiß zumindest Haubenkoch Peter Kirischitz der jetzt mit seinem neuen Buch Abhilfe schafft.