Rezepte: So holen wir uns Bella Italia nach Balkonien

"A tavola non s’inveccia“, lautet eine italienische Redensart: „Bei Tisch wird man nicht alt.“ Für immer jung in Bella Italia – im Moment noch ein Traum. Nach Italien, zu unseren Sehnsuchtsorten, können wir nicht reisen - noch nicht. Das italienische Essen lieben wir trotzdem – speziell die einfachen, traditionellen Gerichte, wie sie in den Osterie oder Trattorien des Landes serviert werden. Mit Produkten der Region, in der „Cucina“ liebevoll zubereitet. Ursprünglich war die Osteria eine schlichte Schenke, man konnte sein Essen mitbringen, heute entspricht sie am ehesten unserem Wirten ums Eck. Ähnlich die Trattoria, wo es erschwingliche Küche gibt – auch in Menüform und auf etwas „höherem“ Niveau als in der Osteria (aber natürlich verschwimmen diese Begrifflichkeiten längst).

Jede Region Italiens hat – auch kulinarisch betrachtet – eine eigene Geschichte und ihre eigenen Gerichte. Speisen werden, je nach Ort, unterschiedlich zubereitet. Eine Konstante bleibt: Die italienische Küche schmeckt wunderbar. Und wenn wir schon nicht irgendwo in Rom unsere Cannelloni, an der ligurischen frischen Fisch, in Neapel Pizza oder in Florenz unseren Chianti genießen dürfen, dann holen wir uns doch fürs erste die Osteria oder Trattoria nach Hause – nach Balkonien, in den eigenen Garten, ins Wohnzimmer. Ein paar Anregungen für einfache, schnelle italienische Wirtshausküche.

Fagioli Toscanelli con Tonno – Salat aus weißen Bohnen mit Thunfisch