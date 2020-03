Rezepte: Mit diesen Super-Suppen durch die Fastenzeit

Suppen spielen eine zentrale Rolle in der Traditionellen Europäischen Medizin, der Traditionellen Chinesischen Medizin und dem indischen Ayurveda. Sie gelten dort als Energiespender und sogar „Heilmittel“, weil sie das Immunsystem stärken. Aus vedischer Sicht sind Suppen das ideale Mahl, um den Körper zu entspannen und zu entlasten, gleichzeitig schenken Suppen Kraft. Dazu kommt der wärmende Effekt, und aus Sicht der TCM erzeugen Kraftsuppen Qi, Lebensenergie. Wer warme Suppe zu sich nimmt, braucht keine zusätzliche Verdauungsenergie mehr. Oftmals werden sie bereits zum Frühstück gereicht. Daher sind Suppen auch ideal, um das Immunsystem zu unterstützen.

In der TCM werden dafür vor allem warme, süße Reissuppen empfohlen. Die wohl einfachste Suppe der Welt heißt „Congee“ und besteht aus Reis und Wasser. Dabei wird Reis im Verhältnis 1:6 gekocht – auf kleinster Flamme, zwei bis vier Stunden lang. Die Idee: Je länger Congee kocht, desto mehr stärkt das Gebräu Qi, die Lebensenergie. Man kann es zum Frühstück mit Trockenfrüchten genießen, mit Zimt oder etwas Vanille. Wer sich das gar nicht vorstellen kann, isst die Reissuppe salzig – zum Beispiel mit Karotten, Fenchel oder Spinat. Statt Reis kann man auch Hirse, Gerste oder Haferflocken in Form einer Getreidesuppe zubereiten.

Eine richtige Suppen-Kur dauert idealerweise sieben Tage. Während dieser Zeit ist es wichtig, sich innerlich darauf einzustimmen – zum Beispiel mit sanfter Bewegung, Spaziergängen und die eine oder andere Meditation. Und die funktioniert auch bestens während des Suppenschlürfens.

Hier einige Suppenfasten-Tipps:

Essen Sie Ihre Fastensuppe in Ruhe

Stellen Sie sich vor, wie Sie beim Suppenessen meditieren – Löffel für Löffel genießen, den Geschmack der Kräuter und Gewürze aufnehmen. Man kann dabei die Suppe auch „kauen“. In der Chinesischen Medizin wird etwa empfohlen: „Trinke das Feste, und kaue das Flüssige“ – heißt: Man soll das Essen gut einspeicheln und Flüssiges nicht hastig in sich hineinschlingen.

Verwenden Sie für Ihre Suppen nur frische und biologische Zutaten

Am besten, Sie greifen auf regionale Zutaten zurück. Verzichten Sie auf Fertigprodukte und Light-Produkte

Abends nicht zu spät und die leichte Suppe essen

Die Abendsuppe sollte vor 19 Uhr eingenommen werden – idealerweise nur eine Tasse reine Gemüsesuppe.

Während der Kur nicht kalt trinken

Den Morgen beginnt man am besten mit einer Tasse heißem Wasser – pur oder mit dem frischen Saft einer halben Zitrone. Das kurbelt den Stoffwechsel an. Untertags eignet sich warmes Ingwerwasser – Wasser, in dem man ein paar Scheiben Ingwer samt Schale gibt und es immer wieder schluckweise trinkt

Gemüsesuppe als Basis für alle Fastensuppen:

150 g Kartoffeln, 150 g Karotten, 100 g Pastinaken,

100 g Fenchel, 100 g Sellerie, 100 g Zwiebeln schälen und würfeln. Zwei bis drei Knoblauchzehen pressen. Mit 3 l Wasser aufgießen und mit frischem Thymian, Rosmarin, Salbeiblättern, Lorbeerblättern, Liebstöckel, evtl. etwas Koriander, 1/2 TL Kümmelsaat, 1/2 TL ganze Nelken und 1/2 TL Wacholderbeeren würzen.

Alles zusammen mit dem Wasser in einen Topf geben, aufkochen lassen, 30 Minuten köcheln. Gemüse abseihen – man kann es für alle, die nicht fasten als Beilage reichen. Die Suppe kann man auf Vorrat kochen und hält sich im Eiskasten bis zu einer Woche frisch. Man kann diese Suppe auch in Flaschen oder Marmeladengläser füllen.

REZEPTE:

Wärmende Karotten-Lauchsuppe