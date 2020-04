Restlessen: Fünf einfache Rezepte mit Schinken und Fleisch

Fleisch – meist in Form eines saftigen Schinkens – gehört zu Ostern auf den Tisch. Doch nur in den seltensten Fällen wird alles aufgegessen. Was tun mit den Restln? Wichtig ist zunächst, dass das Fleisch nicht zu lange auf dem Tisch stehen geblieben ist. Selchfleisch hält länger, wenn man es in ein leicht feuchtes Tuch einschlägt und im Eiskasten aufbewahrt. In Plastik kann es schneller verderben. Andere Fleischreste könnte man vakumieren, so man ein solches Gerät besitzt, dann halten sie bis zu einer Woche. Am einfachsten ist es natürlich, die Reste einzufrieren – oder eben zu einem unkomplizierten „Nach-Oster-Gericht“ zu verarbeiten. Wussten Sie übrigens, dass eines der bekanntesten Reste-Essen der Welt „Sheperds Pie“ (ein Nationalgericht in Irland) heißt oder in Frankreich „Hachis Parmentier“? Dafür wurden vor allem die Reste des Sonntagsbratens verwendet und faschiert – und gemeinsam mit Kartoffelpüree zu einem Reste-Gericht verarbeitet. Unsere fünf Fleischrestl-Rezepte sind etwas einfacher – und sie gehen schnell.

TRAISENTALER FLEISCHAUFSTRICH

Zutaten:

20 dag Wurst- oder Fleischreste

2 gekochte Erdäpfel

1 Semmel

1 Ei

Senf

Kapern

7 dag geriebener Käse

Etwas Milch

Paprika

1 Zwiebel