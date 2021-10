Ranking: Diese europäischen Städte sind ein Muss für Genuss

Gemessen an der Zahl der Restaurants, dem durchschnittlichen Preis pro Mahlzeit und Ratings für Cafes, Pubs oder auch vegetarische Restaurants hat das Online-Portal "uswitch" ein Ranking europäischer Hauptstädte erstellt, um diejenigen mit dem insgesamt besten kulinarischen Angebot zu finden. Die Bewertungen wurden von Tripadvisor bezogen.

Etliche würden wahrscheinlich Rom oder Paris auf dem ersten Platz erwarten - an der Spitze der Auswertung steht jedoch die griechische Hauptstadt Athen. Paris hingegen hat es in der Auswertung nicht einmal in die Top 15 geschafft. Das durchschnittliche Rating der Athener Cafes liegt beispielsweise bei 9 von 10.

Belgrad hat bestes vegetarisches Angebot

Am zweiten Platz folgt die serbische Hauptstadt Belgrad. Spannend dabei ist, dass Belgrad die besten vegetarischen Lokale beherbergt, wenn man den Bewertungen glaubt. Mit 8,85 von möglichen 10 hat Belgrad die besten Durchschnittsbewertungen unter den Top 15.

Auf dem dritten Platz folgt Sofia. Besonders bei den Pubs schneidet die bulgarische Hauptstadt gut ab mit durchschnittlichen 9,05 von 10.

Gefolgt von Tirana (Albanien), Valetta (Malta), Lissabon (Portugal), Vilnius (Litauen), Bratislava (Slowakei), Zagreb (Kroatien), Bukarest (Rumänien), Riga (Lettland), Skopje (Nordmazedonien), Budapest (Ungarn), Prag (Tschechien) und Bern (Schweiz).

Wien auf Platz 18 von 30

Wien hat die Top 15 knapp verpasst und belegt hinter Berlin Platz 18 in dem Ranking.

An letzter Stelle steht die schwedische Hauptstadt Stockholm.