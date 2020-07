"Pods & Bowls": Dieter Elsler serviert im neuen KURIER-Pop-up-Studio

Nicht nur Flexitarier schwören schon seit Längerem auf das bunte Schüsselgericht. Perfekt neben- und aufeinandergelegt, sehen die Zutaten in der Schale nicht nur appetitlich aus, man sieht auch sofort, wasman isst. Obwohl die Poké Bowl eigentlich ein traditionelles Gericht aus Hawaii ist, hat sie die urbane Food- Szene im Sturm erobert. Und damit das Allin- One-Gericht in der Zauberschüssel auch am Puls der Zeit bleibt, können die Gäste des neuen Pop-up-Restaurants und -Studios „Pods& Bowls“ in Wien bei Live-Talks und Interviews dabei sein. Denn Pods steht für Podcasts, ein kleines Studio ist direkt im Lokal eingerichtet. So schmecken die einfach angerichteten Bowls mit den frischen, vitaminreichen Zutaten noch interessanter. Auch das Rezept nach Baukastenprinzip für die Schüssel ist denkbar einfach: Kohlenhydrate, Eiweiß, Gemüse oder Obst, Soßen, Dips und Toppings. Fertig ist die Food- oder Buddha- Bowl. Unzählige Varianten wie Veggie-, Vegan-, Rainbow- oder Detox-Bowl zeigen dass Bowls flexibel für jeden Geschmack zubereitet werden können, egal ob vegetarisch oder mit Fleisch. „Bei uns werden diesen Sommer kreative Mischungen wie etwa unsere Fischer-Bowl mit geräucherter Forelle serviert“, sagt Dieter Elsler vom „Das Kolin“ und von „Pods & Bowls“. „Will man selbst Bowls zubereiten, sind frische Zutaten aus einem bunten Gemüse-Mix und ein hausgemachtes Dressing das Wichtigste.“

Dass der Hype um die Proteinbomben rund um die Uhr anhält, zeigt sich im Angebot: Bowl-Varianten gibt es fürs Frühstück, für zwischendurch (Smoothie-Bowls) und zum Abendessen, alle Bowls sind gut verträglich. „Wir achten darauf, regionale und saisonale Produkte zu verwenden“, sagt Elsler, „auch unsere Senner-Bowl und der Sexy-Salad sind leichte Gerichte für heiße Hundstage.“