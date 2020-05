Pancake Cereal: So geht der neue Frühstückstrend

In Dänemark kennt man wiederum „Poffertjes“, eine Spezialität, die aussieht wie sehr kleine Pancakes. Sie werden mit Zuckerrübensirup und Butterstücken serviert – und in einer eigenen Form herausgebacken. Eine so genannte Poffertjespan mit Mulden, in die der Teig gegossen wird. Vermutlich dienten genau diese Dinger als Vorbild für den neuen Frühstückstrend. „ Pancake Cereal“ besteht ja aus gerade Mal münzgroßen Pancakes. Sie werden mit Hilfe eines Spritzbeutels zubereitet, mit dem man die Teigtupfen in eine Bratpfanne setzt. Die Minis bräunen sehr schnell, pro Seite knapp eine Minute, fertig! So ein Frühstück ist zwar nicht im Handumdrehen gemacht – aber ein nettes Experiment, ideal fürs Wochenende.

REZEPT für " Pancake Cereal":

Zutaten:

2 Eier, 200 ml Milch, 1 Prise Zucker, 1 Prise Salz, 200 g Mehl, 60 ml Mineralwasser, etwas Backpulver. Wer mag, kann dem Teig auch einen Hauch Zimt oder Kakao bzw. geriebene Schokolade zufügen. Statt der Eier können zerdrückte Bananen verwenden werden, statt der Milch Sojamilch.

Zubereitung:

Sämtliche Zutaten zu einem glatten Teig rühren. Bei Bedarf etwas Mehl oder Wasser hinzugeben, der Teig sollte eher dickflüssig sein. Teig in eine Spritztüte füllen. Idealerweise werden die Mini-Pancakes in einer sehr guten Anti-Haft-Pfanne herausgebacken. Dafür etwas Öl in der Pfanne erhitzen und kleine Klekse in die Pfanne mit dem heißen Öl setzen. Mit einer Schaufel rasch wenden. Mini-Pancakes etwas auskühlen lassen und in eine Schüssel geben – mit Milch übergießen. Die Krönung sind die „Toppings“ – und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann die Pancake-Bowle mit Zimt oder Schokostückchen genießen, mit frischem Obst, vor allem Beeren. Es passt Sirup dazu, gehackte Nüsse oder zerbröselte Kekse für den ultimativen Süßi-Schub am Morgen.