Hawaii-Feeling: Wiki Wiki Poke eröffnet nahe Naschmarkt

Vielleicht verleitet das Wetter nicht gerade dazu an Sonne, Strand und Surfen zu denken – das hindert aber Nathalie und Dennis Schütt nicht daran, ein Jahr nach der Eröffnung von Wiki Wiki Poke zu expandieren. Der zweite Standort eröffnet kommende Woche nahe des Naschmarkts im Freihausviertel.

Wie schon im ersten Standort in der Wiener Innenstadt gibt es auch in der neuen Filiale Schaukeln in Surfbrett-Form und Hawaii-Bilder an der Wand.