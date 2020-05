Einlegen, Einkochen: Eine Bäuerin verrät, wie man Vorräte anlegt

Von der Speis’ war sie schon in der Kindheit fasziniert: „Die Oma hat Kirschen eingelegt – die vielen Gläser waren so verlockend für uns, das war die Naschlade von früher“, erinnert sie sich. Noch heute liebt sie es, „nach hinten“ zu gehen, um in ihrer Schatzkammer die passende Marmelade für die frisch herausgebackenen Palatschinken zu suchen. Das Thema Vorratshaltung scheint nachgefragter denn je, Frau Lust-Sauberer veranstaltet dazu Kurse: „Dabei beobachte ich, dass der Kontakt zu Lebensmitteln immer wichtiger wird. In meine Seminare kommen viele junge Menschen, die sich für die Vorratshaltung und fürs Einkochen interessieren. Das freut mich sehr, denn das sind Leute, die sorgfältig mit unseren Nahrungsmitteln umgehen. Ich hoffe ja, dass noch mehr Menschen umdenken.“ Am liebsten mag sie Marmeladen – vom hofeigenen Obst: „Es gibt nix Besseres auf einem frischen Butterstriezel.“ Und selbst für alt gewordene Marmeladen hat sie Verwendung: „Ein Löfferl davon gebe ich in die Salatmarinade, statt Zucker.“

Mixed Pickles

Zutaten:

250 g grüne Fisolen, 1 kleiner Karfiol, 500 g Karotten, 1 Krenwurzel, 300 g Schalotten, 500 g Sellerie, 300 g Paprikaschoten bunt gemischt, 5 Knoblauchzehen, 1 l Weinessig, 1 l Wasser, 50 g Salz, 120 g Zucker, 1 EL Senfkörner, 3 Lorbeerblätter, 30 Pfefferkörner, Dillblüten

Zubereitung:

Gemüse putzen und in grobe Stücke oder Röschen teilen. Karotten und Kren in Scheiben schneiden. Den Essig mit Wasser, allen Gewürzen außer den Dillblüten, Salz und Zucker aufkochen. Dabei darauf achten, dass der Sud wirklich kräftig gewürzt wird, also eher überzuckert bzw. übersalzen ist. Dann Kren, Karotten, Sellerie, Fisolen sowie den Knoblauch zugeben und zirka zwei Minuten kochen lassen. Karfiol, Paprika und Schalotten zufügen und nochmals zwei Minuten kochen lassen. Die Dillblüten dazugeben und alles noch heiß in Gläser (am besten Twist-off-Gläser) füllen und verschließen. Das eingelegte Gemüse ist kühl gelagert mindestens sechs Monate haltbar.

Für Elisabeth Lust-Sauberer sind die bunten Gläser ein Muss in jeder Speisekammer. Und sie sind tolle Mitbringsel. Mixed Pickles passen besonders gut als Garnitur für kalte Platten und eine zünftige Jause.

Brennnesselpesto