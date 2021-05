Pünktlich mit den Lockdown-Erleichterungen sind auch die Wiener Ringstraßen-Galerien um einen kulinarischen Treffpunkt reicher: Billa Corso hat sich eine eigene Wein-Bar zugelegt.

Untertags macht man auf Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre, abends soll der eine oder andere edle Tropfen verkostet werden.

Neben den Kaffeehaus-Klassikern Mokka, Verlängerter, Melange und Co. stehen etwa 900 Sorten an Weinen, Sekt, Champagner und Spirituosen zur Auswahl. Ein besonderer Schwerpunkt: Weine aus Österreich – so sind das Weingut Kollwentz aus dem Burgenland (Großhöflein), Emmerich Knoll aus Niederösterreich (Unterloiben bei Dürnstein) und Pedalones aus Wien (Wiener Nußberg) vertreten.

Was es sonst noch gibt

Auch österreichischer Gin und Wermut stehen in den Regalen - Sommeliers beraten die Gäste. Als "Unterlage" dienen Beinschinken der österreichischen Schinkenmanufaktur Gusel (seinerzeit noch von Karl Wlaschek persönlich eingelistet), ausgewählte Käsesorten, Prosciutto-Platten und Antipasti.

Bis zu 60 Gäste sollen auf Lounge-Möbeln, an Besprechungstischen für größere Gruppen oder in gemütlichen Kojen Platz finden: all das im neuinterpretierten Wiener Jugendstil.