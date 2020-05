Wieso man Mamas heute mit Himbeeren überraschen sollte

Himbeeren mit Sahne im Ritz oder Wie Himbeeren im Sommer: Offensichtlich eignen sich die roten Früchte besonders, um Liebesromane zu titeln. Aus Gründen: „Für mich ist die Himbeere eine schöne, erotische Frucht, die dich nie betrügt“, sagt Alexandra Palla, Autorin des inspirierenden Kochbuchs Meine Sommerfrische-Küche (Verlag Pichler). Was sie damit meint? „Na ja, Himbeeren schauen immer toll aus und schmecken immer gut – das kann man nicht von allen Beeren behaupten.“ Bald ist es so weit und es gibt sie wieder, frisch von Hand gepflückt – Ende Mai, Anfang Juni beginnt die Himbeerzeit, sie dauert bis zum Ende des Sommers. Zum Muttertag passt die Frucht besonders gut – die Himbeere, lat. „Rubus Idaeus“, wird nämlich auch Mutterbeere genannt (aber auch: Honigbeere oder Himpelbeere). Und eben, weil sie so schön, beinahe perfekt aussieht und süß ist - sollte sie den Mamas heute den Tag versüßen. Übrigens: Botanisch betrachtet ist die Himbeere gar keine Beere, sondern eine Sammelsteinfrucht - sie besteht aus vielen "Früchtchen", die eng aneinander liegen und ein schönes Ganzes ausmachen.

Omas Himbeersirup und Erinnerungen an die "heiße Liebe"

Warum die Himbeere so beliebt ist? Vor allem wegen ihres intensiv-aromatischen Geschmacks. Außerdem weckt sie Kindheitserinnerungen: Als wir den Sommerhunger mit selbst gepflückten Himbeeren stillten und den Durst mit Omas Himbeersirup. Es gab eine Zeit, da gab es nur Waldhimbeeren - ihr Aroma war unvergleichlich, meist aber waren auch Würmer drin. Anders bei den Gartenhimbeeren der Großeltern - die konnte man vom Strauch naschen, bis einem der Bauch weh tat. „Das Schöne an Himbeeren ist, dass sie – in welcher Zubereitungsform auch immer – die intensivrote Farbe behalten“, sagt Alexandra Palla. Rot - die Farbe der Liebe, auch zu unseren Müttern. Und klar: Was wäre ein Sommer ohne „heiße Liebe“? Warme, rote Himbeersauce mit kaltem Vanilleeis! Himbeeren sind vieles: Sommerboten, Hingucker, Seelentröster, geschmacklich unübertroffen und noch dazu gesund. Kenner sprachen von " Apotheke im Garten" - Himbeeren enthalten viele Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Ihre Blätter ergeben einen wunderbaren "Frauentee", dafür sollte man sie 10–15 Min. in heißem Wasser ziehen lassen – der Tee wirkt sichpositiv auf den Zyklus und den Geburtsprozess aus.

Und so schnappt sich Alexandra Palla auf dem Weg in ihre Sommerfrische so oft es geht ein Körbchen, um sich beim „Beerenstadl“ in Haag mit feldfrischen Himbeeren zu versorgen. Daraus zaubert sie an heißen Tagen eine herrlich-fruchtig-kräuterige Bowle, aus der man Schluck für Schluck den Sommer schmeckt. Oder aber ihre Crème de la Crème-Festtagstorte. Hier alle Himbeer-Rezepte:

Crème de la Crème-Festtagstorte