Meissl & Schadn kocht jetzt auch in Salzburg auf

Nun hat auch Salzburg sein Meissl & Schadn. Nach dem Wiener Vorbild verschreibt sich das neue Restaurant in der berühmten Getreidegasse der großen österreichischen Küche. Der Fokus liegt auf den kulinarischen Wahrzeichen beider Städte, dem Wiener Schnitzel und den Salzburger Nockerln.

An der Wiener Ringstraße führt Florian Weitzer das Restaurant. Jetzt stellt er ein zweites Standbein in die Mozartstadt. Dabei setzt er auf eine offene Salonküche. Bodentiefe Fenster ermöglichen Einblicke in die Zubereitung der Speisen - von der Kaisersuppe über das Rindfleisch vom Wagen. „Die neue Restauranteröffnung in Salzburg bedeutet demnach die angestrebte Vervollständigung der Marke Meissl & Schadn“, sagt der Eigentümer der Florian Weitzer Hotels & Restaurants.

Mit dem umfangreichen Umbau der Räumlichkeiten in der Getreidegasse 50, die zuletzt das Restaurant Carpe Diem beherbergten, wurde der Salzburger Architekt Fritz Genböck betraut. Neben einem Anbau im Hofbereich wurde unter anderem auch die Decke im Eingangsbereich großzügig geöffnet. Dort hängt jetzt ein Maria-Theresien-Luster von Lobmeyr, der als Bindeglied zwischen Erd- und Obergeschoß den Gästen über die geschwungene Treppe den Weg weist.

Im Großen und Ganzen hat sich Florian Weitzer, der für die Gestaltung des Interieurs verantwortlich zeichnet, an den Materialmix der Marke orientiert: Wandvertäfelungen aus Holz, helle Keramikfliesen, Thonet-Stühle, bordeauxrot-lederbezogene Bänke, Leisten und Tischbeine aus Messing, Zementfliesen und Holzböden, Wände mit Stuckleisten und Wandleuchten in Glasstäbchen-Optik. Dazu gibt es viel Grün. Insgesamt stehen bis zu 190 Sitzplätzen im Innenbereich und weiteren 60 im Gastgarten für Gäste bereit.