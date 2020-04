Marktgeschichte Folge 11: Gesundes Unkraut - die Brennnessel

Brennnesseln wachsen wild, kosten nichts und sind gesund. Zudem lässt sich das Unkraut in der Küche vielseitig verarbeiten. Wer viel davon in seinem Garten hat, wird im Sommer mit dem Tanz vieler bunter Schmetterlinge beglückt werden.

Stell dir vor, ich hab heute auf meinem Spaziergang die ersten Brennnesseln gesehen“, erzähle ich meiner Schwiegermutter bei unserem täglichen Telefonat. „Ach, ist das schön zu hören, dass der Frühling draußen ins Land zieht“, erwidert sie, „vielleicht könnt ihr mir ein paar Blätter pflücken, dann kann ich eine Suppe daraus kochen. Nun ja, eigentlich müsste ich sie mit anderen Kräutern am Gründonnerstag kochen, dann haben wir das ganze Jahr keine Geldnot – hat zumindest die Omi immer gesagt.“

Dem Donnergott Thor geweiht

Schon die Germanen haben die Brennnessel hoch geschätzt,war sie doch dem Blitz und Donnergott Thor geweiht, der auch für die Fruchtbarkeit zuständig war. Ganz ohne wissenschaftliche Untersuchung wussten die Germanen offenbar um die entwässernde und entgiftende Wirkung der unscheinbaren Pflanze und verspeisten sie im Frühling. Zurück zu Hause. „Ich schnappe mir jeden Tag ein Körblein und pflücke in meinem Garten Kräuter und Brennnesselblätter, um einen gesunden Tee zu kochen“, erzählt meine Cousine am Telefon. „Und ein Brennnesselpesto hab ich im Frühling immer im Kühlschrank! Wenn die Brennnesseln in den Gärten als Wildkräuter blühen dürfen, finden die Raupen der Schmetterlinge genug Futter. Wie schön ist es dann im Sommer: all die schönen Falter, der kleinen Fuchs, das Tagpfauenauge oder der Admiral. Darauf freue ich mich.“ „Mein neues Hobby ist, Ravioli selber zu machen“, meint ihr Mann, den ich unscharf auf meinem Handy erkennen kann.

Gut essen im Homeoffice

Ich koche am Abend ein Brennnesselrisotto, das ich vor Jahren in Italien kennengelernt habe. „ Brennnesseln sind gesund, sie haben doppelt soviel Vitamin C wie Orangen, außerdem Eisen und Spurenelemente, gesundes Essen können wir im Moment gut brauchen“, kläre ich den Liebsten auf, als ich Parmesan über das Risotto hoble. „Und zum Gabelfrühstück morgen bekommst du Brennnesselspinat mit brauner Butter und pochiertem Ei.“ „Das Homeoffice hat ja auch gute Seiten“ schmunzelt der Liebste. „An das gute Essen im Büroalltag könnte ich mich gewöhnen.“ Später knete ich den Teig für eine frühlingshafte Brennnesselquiche, mit knusprigem Mürbteig, Topfen und Zitronenschale als Frischekick. Die gibt es morgen zum sonntäglichen Familienessen, allerdings nur für den Liebsten und mich, die Kinder sehen wir in diesen Zeiten nur über den Computer. Als ich die Mittlere auf dem Schirm erkenne, kann ich es mir nicht verkneifen, sie zu bemuttern. „Das sind Brennnessel in der Quiche, der ist für dich als Vegetarierin so gesund, er hat doppelt so viel Eiweiß als Soja!“ „Mama!“ ruft sie lachend, „Du mit deinem Gemüse! Da fehlen ja nur noch die Gänseblümchen als Deko!“ „Gute Idee“, denk ich mir, aber das ist eine andere Geschichte.