Kochinspiration: Pilze für Genießer

Außer sie zu braten, können Pilze zum Beispiel eingelegt oder getrocknet werden. Sebastian Rothbauer, Küchenchef im HALLE Café Restaurant (www.diehalle.at), sagt: „Steinpilze kann man sogar einfrieren. Erst müssen sie geputzt werden, dann zwei bis drei Minuten in kochendem Wasser blanchieren. Zur Wiederverwendung werden sie nicht aufgetaut, sondern direkt weiterverarbeitet.“ In getrocknetem Zustand entfalten Pilze ihren Geschmack sogar noch stärker. Trocknen ist einfach: Dazu lässt man sie in geschnittenem Zustand einfach an der Luft (an warmen Tagen) oder im Ofen, bei ca. 40 Grad mit Umluft und bei offener Türe (einen Spalt breit) trocknen. Wichtig ist, dass die Pilze nicht feucht sind, deshalb besser mit einem Pinsel putzen. Die Steinpilze sollten nicht zu nahe beieinander liegen, um gut trocknen zu können.

Tipp: Wer Pilze selbst sammelt, sollte sie beim Marktamt vor dem Verzehr prüfen lassen!

Rezept von Sebastian Rothbauer

Wildkräutersalat mit zweierlei Steinpilzen

Zutaten (4 Portionen)

Für den Salat:

Löwenzahn, Sauerampfer, Babyspinat,

Chicorée, Radicchio

Für das Dressing:

100 ml Orangensaft

100 ml Marillensaft

50 ml Zitronensaft

50 ml weißer Balsamico 50 ml Sherry Essig

125 ml Olivenöl

125 ml Pflanzenöl

Salz & Zucker

Zweierlei Steinpilze:

eingelegt/gebraten

500 g Steinpilze

300 ml Weißweinessig

300 ml Wasser

2 EL Kristallzucker

1 EL Koriandersamen

1 EL Senfkörner

1 Stk. Chili

4 Stk. Wacholderbeeren

2 Stk. Lorbeerblätter

4 Stk. Pimentkörner

6 Stk. Schwarze Pfefferkörner

2 Zweige Thymian

Salz, Pfeffer

Olivenöl und Butter