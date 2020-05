Kochen zu Hause: Ein Forum für Ess-Freaks im Test

Auch wenn New York gerade vor allem mit erschreckenden Todeszahlen die Berichterstattung prägt, so ändert das nichts an der Tatsache, dass es sich hier um die absolut tollste Stadt der Welt handelt. Und um eine Stadt, in der man auf allen Ebenen so wahnsinnig gut essen kann, vom Pastrami-Sandwich in SoHo bis zum Gourmet-Menü bei Jean-Georges Vongerichten. Die kulinarische Website, die dieser Stadt am ehesten entspricht, stammt auch von dort: Die Redaktion von „ food52.com“ ist nur ein paar Straßen vom berühmten Flat-Iron-Building entfernt.