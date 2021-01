Kochen mit Kids: Fünf Rezepte, die für Skihütten-Feeling sorgen

KASNOCKN

Zutaten:

400 g griffiges Mehl, 3 Eier, 200 ml Wasser oder Milch, Salz, Pfeffer, Butter zum Anschwitzen, 150 ml Gemüsesuppe. 200 g Pinzgauer Bierkäse alternativ: Emmentaler, 1 große Zwiebel, Schnittlauch, Petersilie

Zubereitung:

Mehl, Eier, Wasser oder Milch und etwas Salz mit einem Kochlöffel zu einem Nockerlteig verrühren. Der Teig muss schön fest sein. Teig durch ein grobes Sieb drücken oder mit einem Nockerlhobel in kochendes Salzwasser hobeln. Man kann auch mit Brett und Teigspachtel arbeiten und die Nockerln so ins Kochwasser streichen. Kurz (etwa drei Minuten) kochen lassen, bis die Nockerln an der Oberfläche schwimmen. Abseihen und kalt abschrecken. Etwas mehr als die Hälfte der Zwiebel in Würfel schneiden. Butter heiß werden lassen, Zwiebel darin anschwitzen, Nockn zugeben und mit etwas Gemüsesuppe ablöschen. Salzen, pfeffern. Den Käse, klein gewürfelt, zugeben und schmelzen lassen, sodass sich der Käse zieht. Gemeinsam mit den Nockn gut anrösten. Es sollte sich eine leichte Kruste bilden. Rest vom Zwiebel in Streifen schneiden und in einer weiteren Pfanne in brauner Butter anrösten. Kasnockn vor dem Servieren mit den gerösteten Zwiebeln, frischem Schnittlauch und/oder gehackter Petersilie bestreuen. Dazu passt grüner Salat.