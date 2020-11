Koch-Inspiration: Kulinarische Helferleins

Mit ihrem Landhausküchenteam in Mautern bereitet sie aufwendige Fonds und Saucen zu, die einfachen Speisen einen besonderen geschmacklichen Kick verleihen. Zum Beispiel Fisch-, Rind-, Krustentier-, Lamm-, Wild- und Kalbsfonds, außerdem ein besonders feines Bauern-entensafterl. Mit Letzterem wird aus einer rasch gebratenen Entenbrust ein feines Dinner for Two, das mit seiner Dichte und Intensität sogar an Omas gebratene Ente von damals herankommt. Ohne Konservierungsmittel, versteht sich. Kaufen kann man diese feinen Helferleins von Mitte November bis Weihnachten in Lisls Pop-up-Store in der Wiener Innenstadt. Außerdem: Suppen, Marmeladen, würzige Nüsse und den legendären Landhaus-Bacher-Nussschnaps.

Lisls Genuss Manufaktur, Annagasse 18, Wien 1, Mittwoch-Freitag 11 bis 17 Uhr, Samstag 11-15 Uhr,

Online-Shop: www.lisls.at

www.facebook.com/Lisls-Genuss-Manufaktur

Instagram @lisls.at