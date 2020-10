Hotspot: Sauer macht Lustig

Kevin Koster (sic!) ist vernarrt in Kalamansi. Die Zitrusfrucht aus Asien sei perfekt für aufregende Cocktails, glaubt der Bartender. Geschmacklich zwischen Limette und Mandarine, zeigt sie vielschichtige Aromen von extrem sauer bis herb-fruchtig. Seine Leidenschaft lebt er in der Pop-up-Bar „Kalamansi“ aus, die bis Ende Jänner 2021 in die Räumlichkeiten des „Grünen Salons“ einzieht: Abends verwandelt sich das beliebte Café in eine intime Cocktailbar. Hauptdarsteller sind Kalamansi und andere Zitrusfrüchte, aus denen Koster spannende Kreationen mixt. Tipp: „Experimental Tea Time“ – ein Sour, der in drei verschiedenen Varianten serviert wird. (Von Christina Fieber)