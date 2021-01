Guten Appetit! Kulinarischer Fahrplan für 2021

April: Radieschen, Schinken und frischer Käse

Löwenzahn leuchtet gelb von den Wiesen, die zarten Rosetten bieten sich an, ausgestochen und mit Erdäpfeln und Kernöl als Salat serviert zu werden.

Dazu passen die ersten Radieschen, frisch aus dem Hochbeet gezupft. Die Schafe geben wieder ausreichend Milch, um Frischkäse daraus zu produzieren – zum Beispiel in der Hofkäserei der Familie Nuart in Kärnten. Und dass Schinken zu Ostern Tradition hat, liegt daran, dass die Schweine früher nur im Winter geschlachtet wurden und das Fleisch mehrere Wochen Reifezeit braucht.

Mai: Spargel, Erdbeeren und Hollerduft

Zeit fürs erste Picknick. Vielleicht zum Muttertag? Mit einer Flasche jungem Rosé, selbst gebackenem Baguette, Kräutertopfen, Rhabarberkuchen und den ersten Erdbeeren. Jetzt ist auch endlich der heimische Spargel auf dem Markt. Noch mehr Spaß macht das Einkaufen aber direkt beim Spargelbauern, zum Beispiel im Marchefeld bei der Familie Brandenstein.

Der verführerische Hollerduft lässt sich am besten als Sirup einfangen, Mutige lassen den Saft in der Flasche zu Sekt vergären. Es ist aber auch Zeit, den Rumtopf auszupacken und mit den Erdbeeren die erste Schicht für den winterlichen Weihnachtsgenuss zu legen.

Juni: Zucchini, Kirschen und süsse Schoten

Das Getreide der Felder wogt grün im Wind, die Kirschen leuchten von den Bäumen, der Lavendel zieht blaue Streifen übers Land. Die jungen Erbsenschoten sind jetzt knackig und süß, die kleinen, zarten Zucchini werden am besten samt Blüte gebacken.

Die ersten heurigen Erdäpfel mit Butter und Salz stehen dampfend auf dem Tisch. In den Weingärten verströmt jede Rebsorte ihren ganz speziellen Blütenduft, und unter manch alten Stöcken – zum Beispiel am Zöbinger Heiligenstein – reckt wilder Knoblauch seine weißen Köpfe in die Luft. Während wir in die kulinarische Fülle starten, stellt sich die Natur mit der Sommersonnenwende am 21. Juni vom Wachstum schon wieder auf die Reifephase um. Zeit, um grüne Nüsse einzulegen, Ribiselsaft zu kochen, Weichselmarmelade zu rühren.

Juli: Marille, Paradeiser und saure Äpfel

Ungarische Beste, Klosterneuburger oder Wachauer Marille – egal, wie man die Sorte nennt, im Juli ist sie reif und wartet darauf, zu Marmelade verkocht oder in Knödeln versteckt zu werden.

Traditionalisten fahren zum Einkauf in die Wachau, saftig und gut sind die edlen Früchte aber auch z. B. im Weinviertel. Und auch, wenn man sich noch so sehr um die Pflege der Paradeispflänzchen bemüht hat, im Freien beginnt die Ernte erst Anfang Juli. Die Saison dauert dafür bis in den späten Herbst hinein. Wer Paradeiser in (fast) all ihren Spielarten verkosten will, macht sich Ende des Monats auf ins Burgenland, in Stekovics Wunderland. Mit den grün-gelben Klaräpfeln, die aufgrund ihrer begrenzten Haltbarkeit vom Aussterben bedroht sind, beginnt die Apfelsaison.